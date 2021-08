Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 19 de agosto de 2021, p. 7

La respuesta frente al coronavirus del sistema de defensas de niños y adolescentes es mejor que en los adultos, entre 80 y 90 por ciento no presenta síntomas de enfermedad o son leves, afirmó José Luis Pinacho, ex presidente de la Asociación Mexicana de Pediatría. Además, no es cierto que haya hospitales llenos de niños con Covid .

En conferencia sobre las vacunas contra el coronavirus y el próximo regreso a clases presenciales, el especialista comentó sobre la importancia de que los alumnos retomen sus actividades académicas, sobre todo los adolescentes que necesitan encontrarse con sus pares, convivir y tener un sano desarrollo personal.

Reconoció la preocupación de los padres de familia por algún riesgo de contagio, pero también llamó la atención sobre el hecho de que todavía es mucho lo que falta por conocer sobre el virus; incluso respecto de las vacunas, pues aunque se apliquen no sabemos cuánto tiempo durará la protección .

Al respecto, Sonia Pérez Tapia, directora de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos del Instituto Politécnico Nacional, destacó la importancia de la vacunación como la mejor alternativa para evitar casos graves y muerte.