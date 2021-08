Washington. Sesenta por ciento de la población sufre ansiedad o depresión en América, afirmó ayer la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al alertar sobre una crisis de salud mental en la región por el coronavirus y urgir a los países a tomar medidas para combatirla, ya que “si no se aborda, tendrá graves consecuencias y prolongará el impacto de la pandemia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció el avance de las naciones ricas hacia la tercera dosis, cuando al mundo afrontará situaciones aún más críticas por la alta transmisión de la nueva variante en zonas de baja inoculación.

En Estados Unidos, quienes fueron inmunizados con Pfizer o Moderna podrán recibir una tercera dosis a partir del 20 de septiembre, dijeron las autoridades sanitarias, al argumentar que la eficacia disminuye con el tiempo. Ante la recomendación de las autoridades de salud de que todos los adultos vacunados se apliquen una dosis de refuerzo, la científica principal de la OMS, Soumya Swaminathan, expresó el temor de que dejar a miles de millones sin vacunar en el mundo en desarrollo puede fomentar la aparición de variantes como delta, que provoca nuevos focos en Estados Unidos y otras naciones.

Creemos claramente que los datos no indican la necesidad de refuerzos , dijo Swaminathan en conferencia de prensa en Ginebra. En cambio, se mostró más comprensiva con la decisión reciente de dar refuerzos a personas con el sistema inmunitario debilitado.

Las autoridades de la OMS han expresado reiteradamente el temor de que aparezcan variantes en zonas donde no se ha controlado el virus, e hizo un llamado a la equidad y solidaridad entre los países.

El papa Francisco dijo ayer que vacunarse contra el Covid-19 es un acto de amor , al encabezar la campaña estadunidense It’s up to you (De ti depende), dirigida a fomentar la confianza en los biológicos.

Israel restableció la obligación de mostrar el certificado de vacunación o test PCR negativo para ingresar a lugares públicos ante nuevos contagios de Covid-19.

El saldo mundial es de 209 millones 37 mil 802 casos y 4 millones 388 mil 887 muertes, según la Universidad Johns Hopkins.