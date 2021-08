Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 19 de agosto de 2021, p. 4

El nombramiento de Brenda Lozano como agregada cultural de México en España no le fue notificado al presidente Andrés Manuel López Obrador. “No, no, no –replicó–, pero está cundido el país de este pensamiento conservador, neoliberal, dijo el mandatario.

Insistió en que es muy difícil encontrar en el aparato administrativo gente que no esté relacionada con académicos, intelectuales, que dominaron durante mucho tiempo. Hay que ir poco a poco, sin excluir, dando oportunidad, sobre todo a los jóvenes, que no están tan influenciados por el pensamiento conservador.”

En su conferencia de ayer, abordó el nuevo tema de polémica generado en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde se abrió la puerta a una de sus persistentes críticas en redes sociales, colaboradora de la revista Letras Libres y beneficiaria de una beca del Fonca: no tengo nada que comentar. Yo siempre digo que tardó más el dominio neoliberal que el porfiriato.

–¿Le informaron de esta designación? –le insistió una reportera.