Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Jueves 19 de agosto de 2021, p. 3

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, afirma que hay condiciones para el regreso a las aulas de 25 millones de alumnos de prescolar, primaria y secundaria, aunque reconoce que será la Secretaría de Salud (Ssa) la que tendrá la última palabra, frente a una pandemia tan deshonesta que no permite prever múltiples situaciones.

Vemos condiciones para reabrir las escuelas; que debemos mejorar algunas cuestiones, sí, pero contamos con estos días para hacer precisiones. Salvo si hubiera una situación que estuviera fuera de nuestra mano y por indicación de la Ssa, tendríamos que acatar lo que nos establezca , señala.

En entrevista con La Jornada subraya: le apostamos a que se presenten todos (los alumnos) este 30 de agosto , aunque admite que aún no se tiene una estimación del número que volverá a las aulas. Vamos a ver realmente cuántos se presentan, y de eso dependerá qué opciones puede realizar cada una de las escuelas .

A la fecha, apunta, se han detectado 17 mil planteles en todo el país sin agua potable, ya sea por daños en tubería o porque nunca han contado con ese servicio. Anuncia recursos para atender esta necesidad vital, principalmente en centros escolares de Veracruz, Guerrero, Chiapas y estado de México, los cuales se entregarán de manera directa a los Comités Participativos de Salud Escolar.

Otro desafío, indica, es garantizar la conexión de los planteles a la red eléctrica. Hay escuelas con adeudos, y ya estamos trabajando con la Comisión Federal de Electricidad, con Manuel Bartlett, para ver si es posible hacer un programa donde se pueda negociar.

–¿Cómo atenderá la SEP el abasto de insumos básicos de higiene y limpieza para las escuelas?

–En lo que se refiere a cubrebocas y gel antibacterial, el Instituto de Salud para el Bienestar nos apoyará con una dotación de 7 millones, y ya estamos pidiendo un poco más. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nos dotará el gel que daremos a las escuelas más necesitadas, con menos recursos, y obviamente a las que tengan alumnos.

–El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la carta compromiso que solicitó la SEP a los padres de familia es producto de una concepción burocrática, autoritaria, ¿dejó de ser obligatoria?

–Lo que sucedió es que se difundió una carta que no es la oficial, la alteraron. Después presentaron otra, y si recordamos, en el ciclo 2019-2020 se hizo una misiva dentro de la guía para el ingreso seguro.

“En una reunión con los secretarios de Educación de los estados, comentamos, entre otras cosas, ese documento, que no eximía de responsabilidad a la SEP, porque hablaba de los protocolos del primer filtro que se hace en casa (…) El viernes empezó a circular en las redes que había esa inquietud, analizamos con los secretarios y vimos que no era lo importante; a lo mejor sí fortalecer las recomendaciones a través de los medios, pero no era una parte fundamental, por eso no se dio a conocer al Presidente.