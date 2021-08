E

n una historia que parece no tener fin, el consorcio minero canadiense Americas Gold and Silver se niega a respetar la ley mexicana, siempre confiado en que alguien no puede o de plano no quiere arreglar una huelga que se prolonga por más de un año, con todo y que el presidente López Obrador ha sido insistente en que las partes en conflicto, junto con las autoridades supuestamente competentes, solucionen las diferencias y reanuden las operaciones en ese centro de trabajo.

Como se ha comentado en este espacio, se trata del conflicto obrero-patronal en la mina San Rafael, en Cosalá, Sinaloa, concesionada a Americas Gold and Silver (sólo en ese estado cuenta con 67 permisos de explotación que abarcan cerca de 20 mil hectáreas), una trasnacional que se pasa la ley mexicana por el arco del triunfo, con la connivencia (por omisión o comisión) de las presuntas autoridades nacionales encargadas de vigilar su cumplimiento.

La solución a la irreverente actitud de la minera está en la propia ley mexicana: si no acata, se le cancela la concesión, pero parece que las titulares de Gobernación, Economía y Trabajo, que el propio Ejecutivo designó para resolver el conflicto, se comportan como los monos sabios (no ver, no oír, no escuchar), porque la huelga estalló más de un año atrás y cada que la solución está a punto de turrón siempre, como por arte de magia, surge algo que lo impide.

Para dar contexto a esta situación, hay que mencionar que (dadas la permanente violación de los derechos laborales y las nulas condiciones de seguridad) el 17 de septiembre de 2020 los trabajadores llevaron a cabo un recuento de votos (organizado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) para determinar la titularidad del contrato colectivo en la mina San Rafael. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que preside Napoleón Gómez Urrutia, obtuvo la mayoría y el 29 de ese mismo mes recibió el laudo correspondiente. Pero la minera canadiense se niega a reconocer los resultados.