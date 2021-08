La vuelta a clases

Con cartas o sin cartas de compromiso, con órdenes o sin órdenes del gobierno, las madres y los padres de familia decidirán libremente si envían a sus hijos a clases presenciales el próximo 30 de agosto. Decidirán conforme a su propio criterio y circunstancias, sin imposiciones. Lo que servirá de mucho para motivarlos es que los maestros estén completamente vacunados y los planteles desinfectados.

Ombudsman social

Asunto: Otro ‘quién es quién’

Tengo un problema con la aerolínea Volaris. Compré boletos para septiembre, me mandaron correo este fin de semana para avisarme que modificaron mi vuelo. Después de más de nueve llamadas me atienden y simplemente me dicen que si no tomo el vuelo que compré (y que ellos modificaron) se pierde. Y no hay devoluciones. Pésimo servicio y peor atención. Es increíble cómo se comportan estas empresas con los usuarios, ya perdí mis reservaciones de hotel por culpa de esto.

Víctor Mena/CDMX (verificado por teléfono)

R: Hay muchas reclamaciones contra las aerolíneas. Sería una buena idea crear un Quién es quién en la mañanera.

Twiteratti

Laura Bozzo a la cárcel por vender una propiedad embargada por el #SAT. Que pase la desgraciada...

Escribe La Catrina Norteña @NortenaCatrina

