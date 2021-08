Cristina Gómez, Javier Santos y Juan Carlos G. Partida; Georgina Saldierna y Carolina Gómez Mena

Corresponsales y reporteras

Periódico La Jornada

Jueves 19 de agosto de 2021, p. 25

La Secretaría de Gobernación declaró el miércoles alerta por violencia de género contra mujeres (AVGM) en los 60 municipios de Tlaxcala, entidad donde, de acuerdo con cifras oficiales, se han duplicado los homicidios contra personas del sexo femenino en los últimos cinco años; además, es uno de los que representa más altos índices en explotación y trata de féminas jóvenes.

El acto lo encabezaron Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación; María Fabiola Alanís Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), así como el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y la mandataria electa Lorena Cuéllar Cisneros.

En su intervención, Encinas Rodríguez señaló que Tlaxcala se encuentra entre las entidades con los índices más altos de trata de personas y explotación sexual, y en el primero de estos delitos, el perfil de las víctimas corresponde a mujeres jóvenes, en 95 por ciento de los casos con poca escolaridad, de familias de escasos recursos o sin trabajo.

El desempleo aquí se ha convertido básicamente en la fuente del método de captación de los tratantes de mujeres, niñas y niños , y este ilícito está asociado a otros como la pornografía infantil. En el país, el rango de edad de población femenina desaparecida es de entre 15 y 19 años de edad.

Mientras no castiguemos a quienes comenten estos ilícitos no vamos a resolver el problema de fondo y las familias nos tienen que ayudar y dejar atrás las actitudes vergonzantes de no denunciar, añadió.