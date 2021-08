Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 19 de agosto de 2021, p. 17

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su visto bueno a la estrategia del Banco de México (BdeM) para controlar la inflación, porque si no se atiende este indicador, advirtió, quedarán sin efecto otras alternativas en favor del poder adquisitivo del salario.

En cuanto al destino de los 12 mil 200 millones de dólares, derechos especiales asignados a México por el Fondo Monetario Internacional, discrepó de la supuesta oposición del subgobernador del BdeM, Gerardo Esquivel, su ex asesor económico, a quien ayer llamó ultratecnócrata .

El miércoles de la semana pasada, el Presidente manifestó que el monto que entregará el FMI a México el 23 de agosto, unos 12 mil 200 millones de dólares, se podría abonar a la deuda externa porque añadirlos a las reservas del BdeM dejaría una ganancia mínima. Ese mismo día, el subgobernador Esquivel escribió en su Twitter personal que los derechos especiales de giro (DEG) no son una moneda, son un activo de reserva internacional. En México, por mandato de ley, los activos de reserva internacional no se pueden usar para pagar deuda .

Ayer, cuando se le recordó al mandatario la discrepancia de economistas al pretendido uso de los DEG, respondió que esos profesionales están formados en escuelas donde les enseñan a proteger a grupos de intereses, no al pueblo. Señaló que los que trabajan en el BdeM no deben olvidar que son servidores públicos, no empleados de los financieros, y lo que se atesora en el banco central es dinero del pueblo, de la nación.