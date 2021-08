El activista reiteró que “no hay ningún registro de las deportaciones y eso tiene que quedar bien claro. No son líneas mexicanas. Nunca habíamos visto en Tapachula ocho aviones en un sólo día. Eso es increíble. Son contratados exprofesamente. Salieron de los aeropuertos de McAllen y Brownsville, Texas, y llegaron directamente al aeropuerto de Tapachula y en todos los casos fue lo mismo: fueron llevados en camiones blancos sin logotipo alguno, utilizados para deportaciones; sólo tienen número económico.

Señaló que estas personas no hicieron ningún trámite de asilo en México y menos en Estados Unidos, lo que facilitó a las autoridades de ambos países deportarlos de manera extrajudicial, sin el debido proceso porque no tuvieron oportunidad de acudir ante la ley de refugio en los dos casos .

Los subieron como animalitos, directamente. Se mira a personal de Estados Unidos maniobrando y ordenando a las autoridades mexicanas, en especial al Instituto Nacional de Migración (INM).

Manifestó que luego de ser subidos en los autobuses, los centroamericanos son llevados a la frontera de Talismán, México-El Carmen, Guatemala.

Los ponen en Guatemala sin que ninguna autoridad los reciba. No hay ningún ordenamiento, no traen un solo documento, absolutamente nada. Por eso para nosotros jurídicamente son destierros.