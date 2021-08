Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de agosto de 2021, p. 14

Diputadas de Morena, PAN, PRI, MC y PRD presentaron una iniciativa de reforma para que el delito de violación sea imprescriptible y se cambie la definición de violación y agresión sexual, a fin de que se centre en la falta de consentimiento voluntario, genuino y deseado de una persona para participar en el acto sexual.

Las legisladoras proponen que no sean punibles las relaciones sexuales consensuadas entre adolescentes mayores de 12 años cuando no exista diferencia de edad mayor de tres años entre ambos, y si la persona adolescente mayor no esté en una posición de confianza o autoridad hacia la menor, que no tenga una relación de dependencia y que no exista forma de coacción.

Se trata de una propuesta para modificar el Código Penal Federal en materia de delitos sexuales, así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues actualmente, explicaron, las definiciones de violación se basan en la fuerza o la amenaza de fuerza, a diferencia de la falta de consentimiento para la relación sexual.