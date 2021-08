R

etornó a México un tanto obligado (fue extraditado de España el 16 de julio de 2020), pero nada más al tocar suelo nacional Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, se comprometió a denunciar y señalar a los autores, públicos y privados, de estos hechos (delictivos) y reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano , a cambio, desde luego, de no pisar la cárcel. Lo esperaba el Reclusorio Norte con las crujías abiertas, pero (¡sorpresa!), se lo llevaron al Hospital Ángeles del Pedregal, porque era víctima de una extraña enfermedad que también extrañamente habría adquirido en el vuelo Madrid-CDMX.

Así, ya reconocido formalmente como testigo colaborador , en lugar de compartir el pan y la sal con los presos del citado reclusorio, del hospital de los Vázquez Raña, Lozoya se fue directo a su casa donde ha permanecido poco más de un año, siempre decidido, según dice, a denunciar y señalar a los delincuentes de cuello blanco que, junto con él, participaron en el saqueo de Pemex en tiempos de Peña Nieto.

Hasta ahora, sólo Alonso Ancira (expropietario de Altos Hornos de México) mordió el polvo, pasó una temporada en cana y se vio en la penosa necesidad de regresar (parte) de lo robado por el caso AgroNitrogenados (por cierto esta empresa aparece entre las rescatadas por el Fobaproa, con 219 millones de pesos de la época, monto que si se actualiza por inflación ahora ronda los mil millones, y eso no lo paga el empresario citado, sino los mexicanos).

Pero colorín colorado, ese cuento no se ha acabado, pues de ahí no ha pasado Lozoya y a lo largo de ese año de cómoda estancia en su casa el ex funcionario peñanietista ha sumado seis denuncias en su contra. Pero él sigue tan campante. De hecho, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda trabaja horas extras para seguir documentando los deli-tos abundantes del ex director de Pemex y sus socios, que son muchos, pero parece que ello ha sido insuficiente para que la causa penal avance.