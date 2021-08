Al igual que en la CDMX, cuando pedía información le decían que esperara tres o seis meses, que aún no tienen datos de ella y a la fecha le informan que no hay registro alguno. ¿Cómo es esto posible, si la misma secretaría le llamó por teléfono para vacunarse este año?

Javier May Rodríguez, secretario de Bienestar: por medio de la presente le informó que mi madre, Emma Araico, de 85 años, quien ya casi no ve, no ha recibido la pensión del adulto mayor. A partir de 2019 le pidieron sus documentos en las oficinas del Seguro Social. Durante ese año asistimos a las oficinas de la dependencia en la Ciudad de México para saber cómo iba el trámite y siempre nos decían que tenía que esperar entre seis y ocho meses.

Rosario Moreno Rojas, César Felipe Cortés León, Guadalupe Moreno Bustamante, Soledad Moreno Romero, Arturo Quintero Hernández, Juan García Montes, Lucio García Montes, José Luis García Montes, Rosalba García Montes y Ma. del Carmen Ramírez Vázquez

Cronista pide entrevista con la jefa de Gobierno

Doctora Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno: desde que solicité una entrevista personal con usted, el 29 de abril pasado, para compartir con su gobierno varios proyectos por la celebración de los 25 años de nuestra revista Crónicas y Leyendas Mexicanas, intuí que nada podría hacer con la actual Secretaría de Cultura.

No me equivoqué: ellos me llamaron el 9 de julio, tras hacer pública mi petición por este medio. Me reuní con Óscar Moreno, el 26 de ese mes, y tras palabras y promesas de reunión con otros jefes de área para trabajar, nada.

Después de varios intentos, estimada doctora Sheinbaum, insisto en solicitarle una entrevista. La Ciudad de México también es un corazón donde habitan muchos trabajadores de la cultura que son patrimonio y fiesta creativa y salud en estos tiempos de pandemia.

Jermán Argueta, director de Crónicas y Leyendas Mexicanas

Libro La guerra de Florencia, de Alfredo Valadez Rodríguez

Se invita a la presentación por Facebook Live del libro La guerra de Florencia, de Alfredo Valadez Rodríguez. Participan el doctor Rodolfo García Zamora, Jorge Carrasco y el autor. Hoy a las 18 horas.

Conversatorio: Territorios impactados

El Taller por la Defensa de los Territorios (Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia)-Alames sección México y REMA invitan al conversatorio: Territorios impactados , mañana de 16:30 a 19:30 horas.

Presentan Miguel A. Mijangos-REMA; Amada García, Frente Popular en Defensa del Soconusco; Javier Moreno, Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras a Tajo Abierto por Metales, y Mariana Cárdenas, del Conacyt.

Trasmisión en vivo https://www.facebook.com/territoriosypatrimonio

Francisco Javier Guerrero Mendoza