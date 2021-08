El reverso de este acceso ilimitado al agua para un puñado de empresas se encuentra en la carencia que sufren los habitantes de amplias zonas del país: según el Censo de Población y Vivienda 2020, 4.5 millones de personas en todo México no cuentan con agua entubada en sus domicilios, 585 mil de las cuales viven en Chiapas, donde más de 10 por ciento de la población no tiene este servicio. Como muestra de los efectos perversos de la privatización del agua, la entidad citada enfrenta la falta del líquido en hogares, escuelas y centros de salud debido a la sobrexplotación por parte de Femsa, embotelladora de Coca-Cola; y no parece fruto de la casualidad que Chiapas ocupe el primer lugar mundial en el consumo per cápita de esa bebida.

A los problemas de acaparamiento deben sumarse los de contaminación del recurso hídrico, debidos a las actividades mineras y al uso irresponsable por parte de la agroindustria, cuya utilización desmedida de pesticidas intoxica los cursos de agua y los mantos freáticos.

Por lo dicho, está claro que sería desastroso para el país mantener la ley redactada en un periodo que se caracterizó por la depredación sobre los bienes comunes y el enriquecimiento privado a expensas del Estado y las mayorías sociales. Poner fin a la incongruencia entre nuestra ley máxima y la norma vigente es tanto una obligación de los legisladores como una urgencia social, y cabe esperar que el proyecto presentado ayer se procese sin más dilaciones.