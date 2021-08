El texto asegura que la responsabilidad de estos actos recae sobre el Estado boliviano, por lo cual, el ex presidente Evo Morales debe asumir lo que ocurrió de las elecciones del 20 de octubre hasta su renuncia –obligado por las fuerzas armadas el 10 de noviembre de 2019–, mientras la golpista Jeanine Áñez tendrá que responder de lo que sucedió desde su llegada a la presidencia, el 12 de noviembre, hasta finales de diciembre de 2019.

El presidente Luis Arce afirmó, tras recibir el informe, que ya no quedan dudas de que en la crisis de 2019 se prepetró un golpe de Estado que incluyó violaciones a los derechos humanos, por lo que pidió el voto de la oposición para aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional un juicio contra los responsables.

La segunda causa de defunciones y violaciones a las garantías individuales, según el informe, fueron choques violentos entre los civiles polarizados por opinión política a favor y en contra de Morales. Actitudes antindigenistas y pro religiosas también alentaron la violencia en contra de seguidores de Morales.

El grupo emprendió durante ocho meses una investigación en el país, sin carácter penal, sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1° de septiembre y el 31 de diciembre de 2019; entrevistaron a 400 personas, analizaron más de 120 mil expedientes y escucharon testimonios.

Arce aseguró ante familiares de las víctimas, diplomáticos y líderes sociales que recibió el informe con el compromiso de cumplir sus recomendaciones, que apunta tanto a dar justicia a los afectados como a corregir fallas institucionales del Estado boliviano.

Áñez y 40 ex funcionarios, militares y policías están bajo proceso judicial por estos hechos. La líder golpista está en prisión desde marzo, acusada de sedición, terrorismo y conspiración, pero no queda ya ningún proceso judicial contra Morales y sus ex colaboradores.