Kim Sengupta

The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de agosto de 2021, p. 25

Kabul. El Talibán prometió dar a las mujeres de Afganistán todos sus derechos, bajo la ley de la sharia, y aseguró que no buscará venganza contra sus enemigos ni permitirá que el país sea usado como base para perpetrar ataques terroristas en el extranjero. En una ofensiva para proyectar carisma llevada a cabo ayer, a días de que tomaron el control del país, los islamitas trataron de garantizar a sus opositores locales y foráneos que el emirato tendrá un gobierno responsable.

El vocero del grupo, Zabihullah Mujahid, habló del “compromiso hacia los derechos de las mujeres según el sistema de la sharia”, y aseguró que el suelo de Afganistán no será usado contra nadie , además de enfatizar que existe seguridad plena en todo el país .

Pero mientras el Talibán presentaba su imagen reformada, había reportes preocupantes de redadas nocturnas y arrestos de sospechosos por hombres armados, lo que produjo trepidación en todo aquel que siente que podría ser blanco de los islamitas.

Mujahid se convirtió en el rostro público del Talibán en las conversaciones diplomáticas con Estados Unidos realizadas en la capital qatarí de Doha, y conservó esta posición a medida de que el movimiento se adueñó de Afganistán en una ofensiva militar sorprendentemente veloz. El vocero fue vago cuando se le cuestionaron sus promesas, especialmente en el tema de los derechos de las mujeres. Nadie va a lastimarlos, nadie va a tocar a sus puertas , garantizó.

Sin embargo, una serie de allanamientos y arrestos ha causado grave preocupación entre aquellos que se opusieron al mandato teocrático de los yihadistas. Por lo pronto, las redadas han sido limitadas en número. Se han enfocado, según el Talibán, en criminales y ex funcionarios que podrían tener armas en sus hogares. Pero se cree que han sido detenidos periodistas locales y activistas por los derechos civiles.

El hermano de un militante estudiantil que no quiso que se publicara su nombre indicó: Vinieron hombres a nuestra casa a mitad de la noche; no se identificaron y se llevaron a mi hermano. Fuimos a las estaciones de policía locales pero están cerradas. En un puesto de control talibán nos dijeron que no sabían nada. Estamos muy preocupados .

Las autoridades talibanes niegan que sus opositores políticos sean su objetivo y dijeron que todos los casos de secuestro serán investigados, aunque aseguran que éstos pudieron ser obra de pandillas criminales. Una de las razones por las que los islamitas ingresaron a Kabul, aseguró Mujahid, fue porque el gobierno anterior fue tan incompetente que las autoridades no podían hacer nada para garantizar la seguridad. Tuvimos que hacer algo .

La población criminal en Kabul se ha incrementado, de hecho, porque el Talibán abrió las rejas de la prisión de Pul-e-Charkhi, cuando entraron a la capital, en una táctica que usaron anteriormente en otras ciudades que capturaron. Los reos liberados se unieron a las filas de los insurgentes, pero también dejaron sueltos a individuos peligrosos en un lugar repleto de armas de fuego.

Unos cien hombres fueron detenidos en el aeropuerto, donde miles se volcaron tras la toma de la ciudad el pasado domingo. Muchos afganos trataron de llegar al área militar del aeropuerto para abordar vuelos enviados por gobiernos extranjeros para evacuar a sus ciudadanos, en un intento por escapar del peligro de los islamitas.