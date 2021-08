“Otra de las cosas que hemos visto es que cada vez se sofistica más el tema de las llamadas falsas de supuestos bancos para decir a las personas que tienen consumos no reconocidos, y el único fin que se tiene es robar la identidad. Ahora se escucha ya de fondo como si se estuviera en un verdadero call center y la llamada puede aparecer a nombre de un banco, pero eso no es cierto”, apuntó Rosado Jiménez.

Por el concepto de consumos no reconocidos en el periodo de referencia, se han hecho un total de 16 mil un reclamaciones por parte de los usuarios de la banca, lo que representó un aumento de 16.2 por ciento con respecto a las 13 mil 765 quejas presentadas entre enero y julio, pero de 2020.

En una entrevista, el titular del organismo defensor comentó que actualmente prevalecen los fraudes en los que los criminales llaman a las personas para solicitar información confidencial al hacerlos creer que han padecido un cargo no reconocido, pero estas llamadas son cada vez más sofisticadas. Ahora lo que empezamos a ver es que hay muchas llamadas o correos en los que les dicen a la gente que les van a regalar algo o que acaban de conseguir un descuento en alguna tienda de electrodomésticos, y el único fin que se tiene es poder robar la identidad , declaró el presidente de la Condusef.

El titular del organismo defensor recomendó a los usuarios de servicios financieros que en cuanto por una llamada te pidan tu NIP o el número de seguridad de la tarjeta colgar y llamar al banco o acudir a una sucursal de ser posible y no caer en ningún tipo de estafa, seguramente es un fraude .

Al alza, quejas en contra de los despachos de cobranza

Por otra parte, señaló el presidente de la Condusef, los despachos de cobranza siguen con una tendencia al alza en materia de cantidad de reclamaciones, justamente a un año del peor momento de la crisis que generó la pandemia y ya concluidos los programas de apoyo a los deudores de la banca.

Según el portal de información de la Condusef, entre enero y julio se presentaron 26 mil 518 reclamaciones en contra de estas firmas, un incremento de 72.1 por ciento con respecto al mismo periodo, pero de 2020.