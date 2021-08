Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de agosto de 2021, p. a10

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó lo impredecible del deporte. Ese mínimo que puede dejar fuera del podio a un competidor y que sólo entiende quien lo vive. Lo enfatizó para reconocer el esfuerzo de los atletas mexicanos que acudieron a los Juegos Olímpicos y a los que abanderó ayer rumbo a los Paralímpicos de Tokio 2020.

No sólo les deseó una experiencia exitosa a quienes participarán en los Paralímpicos, también se comprometió a recibirlos a todos, junto a los olímpicos, a medallistas y competidores sin presea, todos reunidos una vez que concluyan los juegos de deporte adaptado.

López Obrador dijo que reconocerá a todos por su empeño, por su ejemplo y compromiso. Incluso reiteró que no sólo recibirán un apoyo los cuatro medallistas, sino también serán reconocidos aquellos que terminaron en cuarto lugar. Habrá una medalla nueva para quienes ese mínimo los dejó fuera del podio.

Vamos a establecer una medalla más , prometió López Obrador; como comentó Ana Guevara (titular de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte), fue mínimo lo que no dejó que llegaran a una medalla. Porque así es la competencia: tiene que ver con una serie de factores. A veces no se puede explicar con facilidad y menos interpretar o analizar cuando no se viven esos momentos .

En el patio de Palacio nacional, el mandatario abanderó a la delegación que competirá del 24 de agosto al 5 de septiembre en Tokio. Ahí elogió el respeto y orgullo que inspiran los competidores de deporte adaptado.

Desde antes de estar aquí, ustedes ya son merecedores de medallas , refrendó AMLO; por todo el esfuerzo que han hecho con el apoyo de sus entrenadores y sus familias .

La delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de Tokio estará integrada por 60 atletas, 29 mujeres y 31 hombres que competirán en once disciplinas. La cosecha tricolor ha sido afortunada en la máxima competencia del deporte adaptado, han conseguido 289 preseas y la aspiración en esta edición será alcanzar las 300 medallas en la historia.

Estamos seguros de que su actuación será destacada, eso está más que probado , dijo AMLO; ustedes son mujeres luchonas y hombres luchones que desafían la adversidad, que saben resistir y a pesar de las circunstancias difíciles, no pierden las esperanzas .

La titular de Conade, Ana Guevara, también mostró su respeto por los atletas que han convertido a México en un rival a vencer en el deporte adaptado.

Ustedes tienen el más alto honor de representar a México en Juegos Paralímpicos, donde a lo largo de la historia se ha demostrado que nuestro país es protagonista y rival a vencer , indicó Guevara; por esa razón se busca llegar a las 300 medallas en la historia y estoy segura de que así será .

No se valora la dedicación, lamenta Ana Guevara