Comparado con el piano moderno, es más suave y tiene un sonido muy sensible , explica la pianista china Xiaowen Shang, que lo considera su preferido.

Estudiante de la célebre Royal Academy of Music de Londres, interpreta una sonata de Schubert en el instrumento mientras dice que también le gusta el Pleyel Duoclave. Con un teclado de cada lado, este piano permite que dos músicos puedan tocar frente a frente, con el sonido que se eleva entre los dos.

Son muy raros, sólo se fabricaron medio centenar de ejemplares , exclama Winston. El instrumento perteneció a Madeleine Lioux, la renombrada pianista francesa y esposa del escritor y ministro francés André Malraux.

Pero la colección de David Winston no se integra sólo de instrumentos antiguos. También cuenta con pianos concebidos para el estilo de vida del siglo XX.

Entre las piezas más excéntricas se encuentra un piano de cola futurista, revestido de aluminio plateado brillante. Xiaowen Shang toca ahí The Way We Were, una balada de los años 1970 interpretada por Barbra Streisand.

Fabricado por la empresa holandesa Rippen, que ya no existe, data de los años 1960 , explica Winston. Es realmente estable y suena bastante bien. Había bastantes en los barcos e incluso llegó a haber uno en un globo dirigible .

Un piano de nogal con cola mariposa de Wurlitzer, una empresa más conocida por sus órganos y sus gramolas, llama también la atención: su tapa se abre por el centro en dos alas, creando un efec-to estéreo.