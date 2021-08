El revisionismo histórico actual también debe ser jurídico. ¿En qué parte de la Constitución dice que entre las facultades del Presidente de la República está la de representar a los pueblos indígenas del país? ¿Hablar en su nombre? Si tiene obligaciones el Estado hacia los pueblos y la historia del presente demanda revisar y detener proyectos mal consultados. Sería un homenaje a la resistencia indígena que está amalgamada de triunfos y derrotas, de despojos y de criminalización y uno de los derechos principales es el de autodeterminación. Bien se haría en reconocer que así como existe la razón de Estado, también existe la razón de pueblo indígena.

En paralelo a la ceremonia oficial en varias regiones de México hubo movilizaciones indígenas con un discurso sin concesiones. También la comunidad de Ostula, acompañada por Marichuy, vocera del Congreso Nacional Indígena, logró ingresar a la Suprema Corte de Justicia para entregar un amicus curiae que da sustento a su petición de atracción de su caso de despojo y criminalización. Mientras, en Madrid, España, las comunidades zapatistas encabezaron un marcha que en su cubierta señalaba: No nos conquistaron y hablaron en la voz de su delegación marítima Escuadrón 421, en la Plaza de Colón. Lo hicieron en nombre de ellas, no en nombre de todos los pueblos indígenas del país, agradecieron a quienes las han recibido, las han cuidado, compartieron precisiones importantes en torno a la lucha por la vida, a la lucha anticapitalista que no distingue fronteras. Vivir, dijeron, no sólo es no morir, no es sobrevivir, vivir como seres humanos es vivir con libertad. En esa travesía se encuentran con otros y otras, no sólo pueblos, que tienen problemas de origen común y cruzaron el Atlántico en la ruta inversa a la de los llamados conquistadores para escuchar y escucharse, para aprender de otros. Esa resistencia ya inició el año 501.