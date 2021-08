Jesús Estrada

Martes 17 de agosto de 2021, p. 13

Chihuahua, Chih., La Fiscalía de Chihuahua ha logrado 16 sentencias contra ex funcionarios estatales, líderes partidistas y sindicales, un ex diputado local y empresarios, por actos de corrupción vinculados a la administración del ex gobernador priísta César Duarte Jáquez (2010-2016).

Aunque de un total de 49 personas que enfrentaron proceso penal sólo tres permanecen en prisión, y 15 de las 16 sentencias se obtuvieron en juicios abreviados que permiten a los acusados obtener su libertad.

Los únicos ex funcionarios aún tras las rejas son el ex director de Administración de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, y el ex director de Adquisiciones, Antonio Tarín García. También está encarcelado el empresario Germain Lezama Cervantes por dos sentencias que acumulan cinco años y seis meses, debido a que recibió 121 millones de pesos del gobierno de Duarte por contratos de servicios no proporcionados.