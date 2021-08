Dicho pacto se originó tras acreditarse irregularidades graves que afectaron el desarrollo de la consulta y los resultados de la votación , explicó la dependencia federal.

El requisito de legitimación de contrato colectivo surge como uno de los puntos de la reforma legal de hace dos años, en busca de garantizar que los trabajadores conozcan y validen su contrato.

Tanto autoridades como sindicatos denunciaron que había gremios que no daban a conocer a sus integrantes las condiciones firmadas.

Protocolo sanitario

La CTM y el Sindicato Miguel Trujillo López, titular del contrato colectivo de la planta automotriz GM de Silao, pidieron el domingo pasado posponer el proceso, al señalar que no había condiciones para realizarse por el rebrote de Covid-19; no obstante, fuentes de la Secretaría del Trabajo confirmaron que no hubo una solicitud oficial, por lo que las votaciones siguen en marcha con los protocolos sanitarios.