López Obrador criticó que la oposición los demócratas , se opongan a la revocación de mandato y dicen que para qué, que sería afectar la soberanía del pueblo porque me eligieron por seis años. No, no, no. ¿Por qué se le tiene miedo al pueblo?

Consideró que tanto el INE como el TEPJF están mal y su iniciativa pretende un cambio completo, una renovación tajante en la autoridad electoral. No se puede con lo mismo. No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie .

Entonces, se preguntó y respondió a sí mismo: “¿Por qué no quieren, en el fondo? Porque si la gente dice que yo me quede entonces malévolamente dirán que estoy pensando en la relección, que entonces voy a salir fortalecido y me voy a relegir. ¿Que no vieron una foto –en redes sociales– donde ya estoy así (se enjutó como ancianito), chocheando? ¿Cómo voy a estar pensando en la relección?

Primero mis principios, mis ideales, no soy como ellos. Tengo mucha fuerza para terminar; además, me alimento, me nutro con el apoyo de la gente. Nada más quiero cerrar el ciclo en septiembre del 24, se acabó y me retiro por completo de la política, me jubilo y no vuelvo a participar en nada, pero no sólo en actos públicos, ni siquiera en declaraciones ni en mensajes en las redes. Nada.

Al preguntarle si los nuevos gobernadores deberían fiscalizar a sus antecesores, respondió afirmativamente. Yo recomendaría eso, que se hagan auditorías, claro, es decisión de cada quien, y que se deslinden responsabilidades sin afán de venganzas, si no nada más para que la ciudadanía esté informada de cómo entregan .