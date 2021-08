S

in decirlo con todas sus palabras, el presidente López Obrador no quita el de-do del renglón y de nuevo advierte sobre graves casos de corrupción de algunos gobernadores a punto de concluir sus mandatos para ser relevados por los ganadores en los comicios del 6 de junio. En la última semana el mandata-rio destacó tres veces el tema; ayer subrayó que sabía de la corrupción en el país , pero me quedé corto, fue superior a lo que imaginaba .

Dijo el Presidente : Yo, que llevaba tiempo hablando de este tema, escribiendo, que el principal problema de México era la corrupción, que nada había dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes, cuando lle-gué y empecé a enterarme, aunque sabía que había corrupción, me quedé corto, fue superior a lo que yo imaginaba lo que hicieron, lo que prevalecía en todo, todo lo que se revise .

Por ello, la recomendación presidencial es que se hagan auditorías; claro, es decisión de cada quien y que se deslinden responsabilidades sin afán de venganzas, si no nada más para que la ciudadanía esté informada de cómo entregan, cómo está la situación de la deuda, no sólo el débito formal contratado con bancos, sino la deuda a proveedores, los sueldos, el pago a los trabajadores, todo un informe completo y, si hay irregularidades, a la Fiscalía, y ya es la autoridad competente la que va a resolver, no ellos .

La denuncia del tabasqueño comenzó la semana pasada, luego de que algunos gobernadores reiteraran su petición de obtener ayuda económica federal, pues aquellos carecían de recursos para el pago de la nómina burocrática y el correspondiente a proveedores, entre otros pendientes . A ello López Obrador respondió que a los mandatarios estatales se les han entregado puntualmente las participaciones que (por ley) les corresponden; incluso por adelantado se les dieron .

En este espacio se documentó que 11 de los 15 gobernadores salientes incrementaron sustancialmente la deuda de sus respectivas entidades (casi 40 mil millones de pesos, aunque 93 por ciento de ese monto corresponde a Nuevo León, Chihuahua. Sonora, Michoacán y Campeche; El Bronco se lleva la medalla de oro), lo que no se reflejó en el crecimiento económico de esas entidades y menos en el bienestar social de sus respectivas poblaciones.