Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 17 de agosto de 2021, p. a12

Madrid. Un total de 92 mil 566 personas han denunciado, a través de una petición en Change.org la discriminación que sufren los atletas con síndrome de down en los Juegos Paralímpicos y piden que estos deportistas estén presentes en las próximas competiciones de París 2024. La iniciativa la han puesto en marcha los padres de Mikel, un atleta de 24 años que ha conseguido ser campeón del mundo de atletismo en 2019 en las pruebas de 400, 800 y mil 500 metros. A pesar de este éxito, el joven no ha podido estar en Tokio porque su categoría no está presente en esta competición.