No es lo que esperaba, no es para celebrar, pero tampoco para lamentar. No perdí, eso es lo importante , dice el joven que aún no es mayor de edad.

“Sé que por ser sobrino del Canelo la gente quiere verme por curiosidad, y eso me beneficia”, reconoce; pero también me exigen que sea como mi tío; eso es imposible. Estoy haciendo mi trabajo y empezando una carrera, vengo de una familia de boxeadores, pero quien sube a pelear y se expone soy yo .

Johan prefiere mantener la distancia de un sobrino. Mientras su tío trabaja en San Diego con su preparador Eddy Reynoso, el adolescente lo hace en Guadalajara con el papá de dicho entrenador, José Chepo Reynoso. Cada quien sus metas y sus responsabilidades, asume.