Descartó volver a una dinámica profesional que le implique vivir a una velocidad desbordante, a menos de que se trate de un proyecto muy interesante.

No creo que vuelva a tomar esa velocidad con la que trabajaba antes. Siempre hay muchas ofertas para un desarrollo artístico; sin embargo, ahora estoy en posición de dar prioridad a mi familia. Tendría que ser un proyecto que valiera mucho la pena, que implique un repertorio importante para interpretar y conocer a los colegas del elenco, como para que sacrifique esa parte de estar con la familia.

Librar la pandemia, responsabilidad de todos

Consideró que la responsabilidad ante la pandemia no sólo es competencia de los escenarios, donde un artista se presenta, sino que es una cuestión en la que está involucrada toda la sociedad. Camarena puso de ejemplo la forma en que el público asistía al teatro en Zúrich.

Llegaba de forma escalonada y ordenada; todos tenían un horario de arribo, con la suficiente distancia entre uno y otro. No se aceptaba cualquier uso de mascarilla o cubrebocas, y la salida era igual muy ordenada. La responsabilidad debe ser compartida. Respetar las indicaciones. No es imposible hacerlo. No queramos hacernos los inteligentes o que no nos importa. (La pandemia) es algo que tenemos que vivir juntos y juntos superar en colaboración, para así reactivar las actividades culturales.

Durante el confinamiento, Camarena también se dedicó a pintar, cuadros que no piensa exponer, sino sólo compartir a través de sus redes sociales, ya que, expresó, se trata de algo muy familiar e íntimo.

Explicó también que en uno de sus próximos conciertos por Europa hará un homenaje a Caruso, y comentó que le gustaría cantar con Natalia Lafourcade.