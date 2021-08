Adelanta que dado el buen recibimiento de esta serie, “existen posibilidades de hacer una segunda fase para realizar una serie de la orquesta detrás de la orquesta. Hay un ejército de personas indispensables para que las cosas sucedan, desde el titular de la dirección de música y del patronato, hasta el colega que abre la puerta y el que coloca las partituras en los atriles de los músicos.

Se nos antoja muchísimo hacer esa segunda serie dando voz a esa orquesta que nadie ve. Con respecto a los directores, se hará un producto para ellos.

Señala que el reto es reflejar lo que estos músicos, estos seres humanos, me han confiado de la manera más fiel y clara posible. El reto es no perder el foco y estar absolutamente abierto a percibir de manera sensible y abierta lo que me están compartiendo .

Destaca el gran trabajo en este proyecto de Carlos Cárdenas, encargado de la edición y la posproducción, así como el equipo del patronato, para compartir el mensaje de los intérpretes.

Yanes se refirió a la incidencia del patronato, que además de impulsar estas cápsulas ha realizado un trabajo de apoyo para los músicos, con acciones como facilitarles el acceso a instrumentos o “cosas más prácticas, como el seguro médico y la jubilación digna.

“Es muy visionario por parte de patronato que quieren generar nuevas formas de que la orquesta se presente, aumentar presencia en espacios universitarios, giras nacionales en espacios públicos; una visión muy potente, que no es sólo de Dirección de Música.

Por eso, agrega, es que al final aparece la leyenda con la que la organización solicita aportaciones para mantener estas tareas de apoyo a los músicos.

Cada semana se estrena a las 11:30 horas una cápsula en las redes sociales de Amigos de la Ofunam y la orquesta, además de Música UNAM. Toda la serie se conserva en el Canal de YouTube de la Ofunam y en la página en Facebook de la asociación.