Se refiere al decir de que los instrumentos escogen al instrumentista; cuenta cómo su violín llegó a ella. Cuando lo iba a adquirir, el vendedor se puso nervioso, no sabía mucho de lo que estaba vendiendo y me lo dejó por un precio bastante accesible. Es una réplica hecha por un reconocido laudero italiano, alumno de Stradivarius: Leandro Bisiach .

▲ En la cápsula estrenada el domingo pasado, aparece el violonchelista Jorge Amador acompañado por Ixquic, su pequeña hija, con quien sueña tocar algún día. Foto Capturas de pantalla

Villeda exhibió su dominio del instrumento con Partitta número 3 en mi mayor, Gavotte en rondo, de Bach.

Dirige la serie Gastón Yanes, y producen el Patronato y Amigos de la Ofunam, Música UNAM y Teatro de Ciertos Habitantes.

El también violinista Miguel Ángel Urbieta relata que proviene de una familia que toca instrumentos de cuerdas, en especial, el violín. El suyo, menciona, se lo vendió su maestro para que se lo fuera pagando en cuanto pudiera. Así pude conseguir este violín, que significa mucho . Ejemplificó su vínculo con él, con la pieza Libertango, de Astor Piazzola.

Por su parte, Jorge Amador (violonchelo) dice que su ritual es la prisa. No lo digo con orgullo y no lo recomiendo, pero es lo que me caracteriza. Hasta la fecha he controlado sentir prisa en mi silla, que es como el hogar o un punto de llegada y reposo .