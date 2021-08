Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Martes 17 de agosto de 2021, p. 29

Cumplir con las medidas de cuidado general para evitar contagios de Covid-19, como el uso de cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia, es lo más importante para que no surjan nuevas variantes del coronavirus, señaló el director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, David Kershenobich Stalnikowitz.

Al participar en el conversatorio virtual Resolviendo dudas sobre las vacunas contra Covid-19, organizado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, subrayó que es necesario promover las medidas de forma muy seria mientras no se tenga la inmunidad de rebaño, especialmente cuando se asiste a actividades masivas.

El otro riesgo que tenemos, precisamente son las mutaciones de este virus y allí las medidas de cuidado general se vuelven muy importantes; mientras no tengamos esa inmunidad de rebaño sí tenemos que promover que la gente use cubrebocas y mantenga la sana distancia; no podemos aflojar , precisó.

Kershenobich Stalnikowitz destacó que la mejor manera de alcanzar la llamada inmunidad de rebaño es la vacunación de la mayor parte de la población, pues se disminuye el número de contagios y de hospitalizaciones.