M

iles de inocentes muertos, la intolerancia religiosa, la opresión de la mujer, millones de refugiados. Estos serán los resultados inevitables del colapso del gobierno de Afganistán ante el triunfo de los talibán. Para los 38 millones de afganos que han sufrido décadas de guerra, el desastre humano se intensifica.

Hace poco el presidente Joe Biden declaró Estados Unidos ha regresado. Sin duda ha regresado, pero no de la forma que Biden anticipaba. En Washington, el rotundo fracaso militar del ejército afgano significa una cosa diferente de lo que significa para la población del país. Algunos observadores se adelantan y anticipan el fin de EU como líder mundial. Destacan que la derrota en Afganistán producirá el colapso del sistema de alianzas que son parte esencial del llamado orden mundial. Para ellos, la alternativa a la postura de guerra permanente es crisis. En el pasado, pronósticos sobre el eminente colapso del poder estadunidense fueron utilizados para fortalecer el poder del imperio. En la realidad la presente derrota podría iniciar un ciclo donde se intente reafirmar el papel mundial de EU.

Muchos dentro de los centros de poder en Washington reprobarían una clase de historia. La mayoría cree que las derrotas militares de EU fueron producto de errores tácticos. El New York Times recientemente escribió que la victoria de los talibanes refleja años de errores de cálculo. Pero lo que ha sucedido es mucho peor que un simple error táctico.

Lo sucedido es una rotunda derrota del proyecto de creación de nación, el último ejemplo de la locura del sueño de los neoconservadores y de los liberales que proponían transformar, con el uso de armas, a países para crear estados modernos, transparentes, seculares y, sobre todo, capitalistas . También subraya, otra vez, los límites del poder imperialante una guerra civil.

EU ha sufrido muchas derrotas –Corea, en los 50, Cuba en los 60, Vietnam, Nicaragua e Irán en los 70, por ejemplo–. Durante los 70 algunos en la cúpula de poder absorbieron las lecciones que produjo la victoria de los comunistas en Vietnam. Esta derrota demostró que un imperio, aunque esté en el pináculo de su poder, no tiene la capacidad de dominar el mundo. No pudo vencer un ejército guerrillero que tiene el apoyo de un gran parte de la población –en especial cuando sus aliados son corruptos y no cuentan con el apoyo popular–. La victoria de David contra Goliat no implica que Goliat abandone el garrote para atacar a sus supuestos enemigos.