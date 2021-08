“A uno de los proveedores del municipio no le pagan y se monta una protesta ante la alcaldía, Claudia incluida. Esa noche, cuando termina la movilización, y Claudia se va a casa, la empieza a seguir el escolta personal de la edil. Esta persona no es nochixteco, ni mixteco, es del Istmo de Tehuantepec. Le apodan Centinela, tiene antecedentes por violencia y posiblemente está ligado a actividades ilícitas en el Istmo de Tehuantepec.”

“Este apoyo tiene un punto culminante cuando la comunidad convence a un participante del delito para que testifique de manera amplia y señale las responsabilidades que tuvieron cada uno de los involucrados, incluyendo él mismo. Con esta gran testimonial, podemos amarrar los elementos tecnológicos y científicos.

Hicimos una serie de trabajos en telefonía. Generamos diseños de Azimut para sacar las posiciones de los que hoy sabemos que participaron. Recabamos pruebas que tienen que ver con los aparatos de radio comunicación que se utilizaron, telefonía, pruebas biológicas y genéticas. Pudimos concatenarlas a los testimonios que tenemos. Eso nos permitió hacer el planteamiento jurídico.

–El que la alcaldesa pertenezca a Morena, ¿significó un problema?

–La verdad no. Me parecía algo muy relevante. Cuando las investigaciones comenzaron a arrojar información de que estaba involucrada la edil, hubo una preocupación personal. Y, no voy a decir que no, hubo una presión de algunos políticos locales, que son representantes federales, ligados a Morena, sobre mis investigaciones.

Empecé a tener una presión importante. Pero, la investigación la hicimos de la mano de la Comisión Nacional Antisecuestro y de la Subsecretaría de Seguridad Pública Federal. Los elementos tecnológicos, la concatenación de las pruebas y la investigación de tierra la trabajamos junto a ellos, compartiendo su tecnología y trabajo de tierra. Cuando estas presiones políticas empezaron, hubo una respuesta muy positiva, incluso del Presidente. En su mañanera habló el caso con toda la información en sus manos. Dijo que se acababa de sancionar e investigar y que existía una detención de probables responsables, ligados a Morena, y que no habría impunidad. Eso ayudó mucho.

–¿La alcaldesa estaba haciendo negocios o expresaba una red de intereses más amplia?

–La dificultad en este caso no es política, sino delincuencial. Nochixtlán representa un interés muy importante para los criminales: es la entrada de la Mixteca, la más importante.

Son rutas para el trasiego de drogas o de narcóticos, armas, autos robados y migrantes. Es una red muy articulada que permite el tránsito no detectable hacia Guerrero y Puebla, en la que se mueven intereses sumamente poderosos en términos económicos. La Costa de Oaxaca, desde Guerrero hasta Chiapas, es un corredor muy relevante para esos intereses pero, como tienen tanta carga de tráfico, necesitan rutas efectivas. La Mixteca es perfecta para ellos.

–¿No llama mucho la atención un movimiento de esta magnitud?

–Lo hacen de manera bastante cuidada. Pero se facilita también por la corrupción. Por eso cambiamos a personal de la Mixteca y del Istmo. Esa colusión de delincuentes con instituciones de procuración de justicia, seguridad pública y autoridades municipales, pero, sobre todo, policías municipales, permite que sea un lugar perfecto para traficar drogas y personas.

–¿La presidenta municipal está ligada a estas redes delincuenciales?

–No podemos descartar esto como línea de investigación. Lo estamos profundizando. Es notable que quien ejecuta a Claudia Uruchurtu es Centinela, que controla la seguridad pública municipal y tiene antecedentes delincuenciales en el Istmo de ­Tehuantepec.

–¿Cuál es la importancia de este caso?

–Es relevantísima, porque gran parte de la impunidad en Oaxaca y en el sureste mexicano se da con la complicidad de autoridades municipales. La seguridad municipal, la estatal y los operadores de las fiscalías habían favorecido este modelo de gestión delincuencial. En él, las autoridades municipales juegan un papel activo-negativo, al ser omisos en la seguridad pública municipal.

“No podemos dar un fuerte golpe a las actividades criminales de alto calado, si no empezamos por las células a escala municipal que afectan a la gente. Estos delincuentes ejercen simultáneamente el poder público y el delincuencial. Son muy peligrosos, porque hacen menos valoraciones de estabilidades políticas y sociales y se animan a correr riesgos.

Hoy tenemos la detención de los probables responsables intelectuales y materiales de la desaparición de Claudia, pero aún no logramos dar con sus restos, a pesar de haber hecho esfuerzos sumamente importantes.

–¿Cuál es la situación hoy de la edil y de Centinela? ¿Quién más forma parte de esta trama criminal?

–Está el abogado de la alcaldía, la pareja sentimental de Centinela y los testigos. Todos, detenidos. Lo hemos resuelto en un tiempo muy corto. Llevamos cuatro meses en la fiscalía y hace dos que tenemos estos resultados. Esto nos permite dar una señal de que vamos a investigar caiga quien caiga.