De cara al proceso programado para el 17 y 18 de agosto, la CTM sostuvo que no existe en la legislación laboral mexicana un argumento que obligue a realizar este ejercicio de votación de manera presencial en medio de una pandemia .

Aseguraron que no se niegan a realizar dicha votación, pero alertaron del peligro de incrementos de propagación de la enfermedad por el rebrote nacional. También denunciaron que hay injerencia y presiones desde gremios de obreros estadunidenses. La autoridad laboral no ha dado su respuesta.

Debido a que no hay un registro de la vacunación de los trabajadores, no hay garantías para afirmar que no existirá riesgo de propagación del virus en el sitio del conteo, indicó en un comunicado.

En su cuenta de Twitter, Córdova Vianello refirió que la referida labor de observador deriva de la reforma laboral de 2019 y de las responsabilidades que tiene el país en el tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) según el cual, en 2023, todos los sindicatos donde haya inversiones de las naciones participantes deberán renovar sus dirigencias de forma democrática.

Córdova precisó que el INE no organiza el procedimiento de legitimación, sino que únicamente será observador de acuerdo con los criterios técnicos establecidos.

Recordó que el Sindicato Miguel Trujillo López organizó la consulta para legitimar el CCT el 20 y 21 de abril pasado, pero fue objetado por presuntas irregularidades, por lo que deberá restituirse el proceso de la Ley Federal del Trabajo.