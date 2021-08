Enrique Méndez

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 16 de agosto de 2021, p. 5

Ciudad Lerdo, Dgo., El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a ambientalistas desistirse del amparo interpuesto contra el plan Agua Saludable para La Laguna y, al cuestionar a quienes están sonsacando o chuchileando para alentar y mantener la oposición a la obra, atajó: no soy un sirviente de potentados. El Presidente no puede ser rehén de personas o de grupos, por poderosos, influyentes y combativos que sean .

El mensaje fue escuchado por los gobernadores José Rosas Aispuro, de Durango, y Miguel Riquelme, de Coahuila, alcaldes de los nueve municipios de la Comarca Lagunera que se beneficiarían de la obra, presidentes de módulos de riego, dirigentes campesinos del PRI y el presidente de Grupo Lala, Eduardo Tricio Haro.

A Rosas Aispuro y Riquelme, el Presidente les dejó la responsabilidad política de convencer sobre la viabilidad del proyecto, que captaría escurrimientos del río Nazas. López Obrador propuso una consulta amplia y planteó, como fecha para recibir la respuesta, el domingo 3 de octubre.

Deberíamos tener para entonces resuelto lo de los amparos, porque si no, no nos alcanza el tiempo y no voy a ser, se los digo con claridad, rehén de nadie. No voy a dejar obras inconclusas , insistió.

El proyecto prevé la cancelación de 160 pozos –que están contaminados con arsénico y agotarán el acuífero en un máximo de 36 años– e incluye la construcción de una presa derivadora, que llevaría el agua potable a La Laguna. El gobierno federal calculó la inversión en 10 mil millones de pesos y el Presidente acotó que, si no hay una respuesta favorable, los recursos se destinarán a programas sociales.