D

espués de que por lo menos 16 mujeres lo acusaron de acoso, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, fue obligado a renunciar el jueves pasado. El hecho es insólito por diversas razones. Cuomo gobierna el estado más densamente poblado de Estados Unidos y su economía es una de las más importantes del país. Su renuncia da fin a una de las dinastías políticas más connotadas, antiguas y no menos controversiales. Pero tal vez lo más importante fue que los legisladores demócratas, sus compañeros de partido, preparaban un juicio de desafuero en su contra, después de que se puso al descubierto su cadena de abusos con las mujeres que trabajaban en su círculo más cercano. El juicio no procederá una vez que el gobernador decidió dejar su cargo.