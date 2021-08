▲ HOMILÍA EN LA TERCERA OLA. La afluencia de personas en el Centro Histórico no cesa durante el semáforo naranja del indicador epidemiológico para la Ciudad de México. Foto Víctor Camacho

l invitado principal fue Eduardo Tricio Haro, el poderosísimo presidente del Grupo Lala, productor, comercializador y distribuidor de productos lácteos (entre otros). De entrada, en el acto realizado en Lerdo, Durango, para insistir en la importancia de un plan denominado Agua Saludable, Tricio fue anunciado en un significativo orden jerárquico: primero el Presidente de la República, luego los gobernadores de Durango (el panista José Rosas Aispuro) y Coahuila (el priísta Miguel Ángel Riquelme), que en sus alocuciones lo mencionaron expresamente; enseguida el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, quien de manera abierta saludó también afectuosamente al citado Tricio (https://bit.ly/3jVXYQn) y, luego, quien marcadamente ha sido señalado como responsable y beneficiario de la crisis hídrica de la región binacional conocida como Comarca Lagunera o La Laguna.

Nadie, en ese estrado en el que se le concedió un asiento de privilegio al empresario agropecuario, señaló directamente el grado de responsabilidad de Lala. El Presidente de México habló en lo general, como en otros actos públicos: entiendo de que en otros tiempos o en otras circunstancias había la desconfianza de que unos acaparaban el agua y dejaban sin agua a la gente, que sólo los influyentes podían tener agua y acapararla. Eso ya no sucede, ya no son esos tiempos (...) mi único amo es el pueblo. No soy un sirviente de potentados .

Todo ello, con Tricio en lugar preferente, confirmando su influencia, la de esas minorías empresariales que han hecho enormes fortunas al agenciarse el agua necesaria para el forraje de su ganado y la operación de sus plantas lecheras, al aprovecharse de los huecos legales y la ínfima capacidad del Estado mexicano para supervisar el uso medido y justo del agua, ya sea por vacíos legales, por plantillas microscópicas de inspección o de corrupción de funcionarios de todos los niveles.