as condiciones creadas por la pandemia desde la última semana de marzo de 2020 están en un proceso de asentamiento. Este es un acomodo inestable.

Lo es en materia de salud pública. A los grandes estragos de la primera ola del coronavirus y sus secuelas, sigue ahora una tercera ola con variantes del virus original. La resistencia del virus se muestra en el incremento y velocidad de los contagios. Esto se suma a la fragilidad del sistema de salud.

Esto ocurre con un desigual proceso de vacunación en el país. La sociedad vuelve a un estado de precaución más acentuado y el gobierno debe enfrentar la necesidad de aplicar medidas apropiadas de contención y control.

La Secretaría de Salud informó el pasado 13 de agosto que 52.6 millones de personas mayores de 18 años habían sido vacunadas; 28.3 millones tenían dosis completas y 24.2 una aplicación; 59 por ciento de los adultos tenía cuando menos una dosis. Había rezago en la vacunación (por debajo de 50 por ciento de cobertura) en 6 estados.

Se cuentan de manera oficial cerca de 250 mil fallecimientos por la pandemia. este número está subvaluado, como ocurre en mayor o menor medida en todas partes. El país ocupa el cuarto lugar en el mundo en este conteo.

El acomodo inestable ocurre, igualmente, en la economía. No podía ser de otra manera. Se carece de un balance suficiente de los daños provocados por la pandemia y sus repercusiones. Es necesario identificarlos pronto y de la mejor manera posible. Mucha de la trama social prevaleciente queda escondida en las cifras agregadas de producción, empleo, ingresos, consumo, financiamiento y la dinámica de los precios.

La recuperación en curso puede encubrir grandes ineficiencias en el funcionamiento de la economía y en las medidas de contención de las políticas públicas que se han aplicado. Además, pueden recrear las pautas de la desigualdad previa a la pandemia e, incluso, exacerbarla.

El balance de la situación económica y social debe abarcar a la producción de manera desagregada, por tipos de actividades, empresas, empleos, fuentes de financiamiento y su ubicación regional; esto implica una mejor identificación de los distintos agentes económicos privados y públicos. El Inegi proporciona información estadística que debe servir de base para un análisis más preciso y actuar en consecuencia. Lo que está ocurriendo hoy tendrá repercusiones diferentes para los distintos grupos de la población y de las empresas. Podrá extenderse por un periodo más largo del estimado.