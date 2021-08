Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Lunes 16 de agosto de 2021, p. 21

En el sureste del país hay personas y comercios que pese a contar con los recursos para realizar el pago de la factura de luz prefieren robar energía, afirmó Héctor Sánchez López, miembro independiente del consejo de administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En entrevista, detalló que se trata, en particular, de personas con el suficiente poder adquisitivo o pequeños negocios con ingresos que prefieren robar energía a la empresa productiva del Estado.

El robo de energía en algunas ocasiones puede ser algo entendible cuando las personas atraviesan momentos complicados, como en el istmo de Tehuantepec cuando hubo un terremoto y cayeron miles de casas y llegaban los recibos, no era un robo hormiga de la energía, pero desde eso, gente pudiente, con capacidad de pago, con comercios y clínicas aprovecharon esta situación. Es un fenómeno que incrementa, sobre todo en el sureste del país , sostuvo el consejero.

Sánchez López explicó que el tema causa un déficit de 9 por ciento en el suministro de energía, y es una cuestión que implica complicaciones a la situación financiera de la CFE, hablamos, sobre todo de pérdidas por calentamiento, es una situación que si no se controla tendría más efectos negativos .

Este domingo La Jornada publicó que en el primer semestre de 2021 la Comisión Federal de Electricidad acumula pérdidas de electricidad por alrededor de 50 mil millones de pesos, de los cuales, 36 mil millones son por cuestiones de robo. https://bit.ly/3iQJW3r.

En el caso específico del sur, el consejero comentó que se trata, en específico de comercios pequeños, clínicas que no pertenecen a un consorcio o grupos de gente que “tiene posibilidades de pagar y que se han sumado a los más afectados, porque claro que es más conveniente para ellos, el problema es que no está estabilizado, va en aumento, ven que no paga el vecino y se escalona.