Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Lunes 16 de agosto de 2021, p. 8

Defender al cómic o a la novela gráfica a estas alturas es como pelar una guerra en el futuro con resorteras , afirmó la noche del jueves Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), al dar a conocer a los nuevos autores que se sumarán en breve a la Colección Popular Cómic de ese sello.

Se trata del historietista e ilustrador español Ricard Castells (1955-2002); Ricardo Peláez, figura interesante del cómic; Ángel de la Calle, de quien se publicará Pinturas de guerra, una de las obras más grandes del cómic español ; la mancuerna de Enki Bilal y Pierre Chistien, de quienes se recuperará su clásico Las falanges del orden negro, y un autor mexicano de quien no dio el nombre, pero aclaró que no publica en español, sino sólo en Francia, con un seudónimo.

El cómic se defiende solo. Ha logrado, a lo largo de los años recientes, 300 o 400 obras maestras en todos lados , destacó Taibo II, para quien esa expresión es uno de los grandes lenguajes de los siglos XX y XXI .

En charla virtual con América Gutiérrez, del equipo de Librerías El Sótano, el escritor refrendó que el cómic no es dibujito y textito; no son dos lenguajes que coinciden por casualidad; es un tercer lenguaje producto del verbo y la gráfica conjuntados .

Recomendó a los aficionados a esa expresión literaria no entrar en debate con aquellos que la minimizan: Ante esa visión conservadora de la historieta de que es lectura de diversión no seria, lo mejor es ignorarlos profundamente; no los vas a educar ni a cambiar .

Explicó que construir una colección de novela gráfica en el FCE era tema obligado como parte de la renovación que esta administración planteó de esa casa editorial del Estado mexicano, a la cual, a su decir, había que sacar de las catacumbas donde llevaba viviendo mucho tiempo.