Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Lunes 16 de agosto de 2021, p. 33

La Ciudad de México recuperará en diciembre el nivel de transacciones, de compra y venta que tenía en los primeros días de marzo de 2020 –antes de que se declarara la emergencia sanitaria por Covid-19–; además, de enero a junio de este año el número de establecimientos abiertos, como cafeterías, fondas, tiendas de abarrotes y negocios de venta de comida de especialidades, sumaron 7 mil 916, equivalentes a 44 negocios diarios, señaló el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani.

En entrevista, mencionó que el número de empleos generados en el primer semestre de 2021 sumaron 70 mil 562, y fueron las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Gustavo A. Madero las que lideran la lista de 16 demarcaciones con más fuentes de trabajo creadas.

Además, 267 establecimientos se reactivaron con el semáforo epidemiológico, junto con 2 mil 97 empleos; en contraste, en los primeros seis meses del año cerraron 449 negocios por diferentes motivos.

Luego de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó que en 2020, en la capital del país la población en situación de pobreza aumentó 2.6 por ciento en comparación con 2018, Akabani dijo que no se puede realizar un comparativo con el año de la pandemia porque la caída de la economía, los empleos y el ingreso de las personas se dio en todo el mundo.