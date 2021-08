Las sanciones serían resultas antes de que concluya la legislatura, con el objetivo de no generar una causal que desemboque en una sanción contra la presidenta de la mesa directiva, la panista Patricia Báez Guerrero, por desacato.

Debido a que es la primera vez que el Legislativo recibe la orden de sancionar a diputados y alcaldes, es importante, dijeron las fuentes, emitir una legislación para contar con una ruta clara al respecto.

En desacuerdo

En entrevista, el diputado de Morena Ricardo Fuentes afirmó que el tribunal se excedió con ordenar una sanción al Congreso, pues no cuenta con facultades para hacerlo.

A mí no me preocupa la sanción porque mi caso es menor; es una sanción mínima; no me importa que me sancionen, lo que me preocupa es que yo no quiero estar en el registro de servidores públicos sancionados , dijo Fuentes, quien advirtió que una vez que el acto sea consumado, interpondría una queja ante el tribunal.

Hasta el momento no hay en el catálogo registro de personas sancionadas este año.