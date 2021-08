Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 15 de agosto de 2021, p. 12

Para que no haya más casos como los de Mexicana de Aviación, Interjet y Alma de México, además de mantener a la aviación mexicana en una categoría de excelencia, se requiere emprender una reforma aeronáutica de Estado , sostuvo Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA).

Detalló a La Jornada que esa reforma estructural debe considerar la “autonomía de gestión con una personalidad jurídica y patrimonio propio que no vea a la aviación con intereses políticos, sino aeronáuticos, con visión de futuro, y que le dé certidumbre al Estado, al empresario, al usuario y al trabajador.

No queremos tener más casos como Mexicana, Interjet ni Alma, que nunca estuvieron regulados y eso fue en detrimento no sólo de las fuentes de trabajo, sino de la nación entera, porque no pagaban impuestos . Sostuvo que los dueños de esas aerolíneas, vieron en la aviación de México una moneda de cambio para hacer negocios fraudulentos y lucrativos, a costa del trabajador, del erario y del pueblo de México .

Se requiere de un cambio que evite caer en una categoría dos, la cual por supuesto que vamos a remontar. México es la decimotercera economía del mundo, no puede tener una aviación de segunda. Tenemos que hacerla (la reforma) y todos los actores involucrados debemos participar .