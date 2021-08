De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 15 de agosto de 2021, p. 11

La coalición Juntos Hacemos Historia, encabezada por Morena, se queda con 118 distritos federales, luego de que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revirtió los triunfos que obtuvo en tres, para dárselos a la alianza Va por México integrada por el PAN, PRI y PRD.

Mario Delgado, dirigente de Morena, criticó la decisión de los magistrados e insistió en que deben irse todos, además de que urge una reforma electoral. En redes sociales, preguntó: ¿Quién gana con el conflicto interno del TEPJF. Hoy acaban de quitarle tres diputaciones federales a nuestra coalición. El de Azcapotzalco, un verdadero robo. ¿Cuántos más veremos en estos días? Que se vayan todos. Urge una reforma electoral .

En su primera sesión pública tras la crisis institucional que llevó al tribunal a tener dos presidentes al mismo tiempo, los magistrados decidieron anular cuatro casillas del distrito 3 de la Ciudad de México, con cabecera en la alcaldía de Azcapotzalco, con lo se modificaron los resultados electorales.

De esa manera, la morenista Gabriela Jiménez perdió la diputación por esa zona y ésta quedó en manos de la panista Wendy González.

La mayoría de los integrantes de la sala superior determinaron la anulación, debido a que los funcionarios de las casillas no eran de la sección electoral correspondiente. Contra esa posición, el juez José Luis Vargas propuso, sin éxito, confirmar la decisión de la sala regional Ciudad de México de no aplicar dicha causal de nulidad prevista en la jurisprudencia 13/2002, dado que los funcionarios si bien no eran de las secciones electorales, fueron insaculados y capacitados por el Instituto Nacional Electoral (INE).