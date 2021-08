Desde hace 30 años, Cecilia Sánchez ha sido trabajadora activa de Pemex y sindicalizada con licencia de la sección 47 de Ciudad del Carmen. La actual legisladora consideró que no será necesario pedir licencia a su cargo una vez que se emita la convocatoria oficial para contender por la dirigencia del sindicato petrolero.

Ante trabajadores de las secciones 34 y 45 del STPRM –quienes le expresaron su apoyo para postularse–, la senadora por Campeche presentó su proyecto sindical cimentado en seis ejes , el cual consiste en cero tolerancia a la corrupción y la impunidad, transparencia sindical, rendición de cuentas, buen uso de las finanzas y revocación de mandato para los representantes sindicales que no cumplan con su encargo, se corrompan o extorsionen a sus agremiados.

Renovación retrasada por la pandemia de Covid-19

A decir de la senadora Sánchez, las fechas límites para realizar las elecciones de la Secretaría General del STPRM –que dejó vacante Carlos Romero Deschamps en 2019– ya vencieron hace mucho .

Expuso que la renovación debió darse desde febrero del año pasado, pero se pospuso por la pandemia. Sin embargo, ya no hay tal pretexto, la población ya salió a votar el 6 de junio, no veo por qué los petroleros no . Incluso, comentó, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la elección se realizará mediante voto electrónico.

Por ello, reiteró su solicitud a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para que convoque a elecciones a fin de renovar la dirigencia nacional del STPRM con base en los principios de democracia y libertad sindical, además de hacer cumplir la reforma laboral.