Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Domingo 15 de agosto de 2021, p. 3

Con el proyecto Agua Saludable para La Laguna, anunciado por el gobierno federal con el fin de asegurar agua potable a alrededor de 1.6 millones de habitantes de Durango y Coahuila, no se resuelve el problema de fondo, ya que en la región hay una sobrexplotación del líquido. Al año, el acuífero Principal-Región Lagunera se recarga con 538 millones de metros cúbicos; hay concesiones por 647 millones, pero en total se extraen mil 100 millones de metros cúbicos, es decir, se extrae más de lo que se recarga, señaló la organización Encuentro Ciudadano Lagunero en Defensa del Agua.

Advirtió que este es el problema que se observa en la región y se presenta porque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no aplica una medición confiable del agua que se bombea del subsuelo, particularmente en los pozos de uso agrícola, ya que en Torreón los de uso industrial y doméstico cuentan con medidores telemétricos.

Agua extraída del Nazas no resuelve el problema

La Conagua explicó en un comunicado que el programa Agua Saludable consiste en aprovechar el agua del río Nazas, la cual se potabilizará para garantizar que esté libre de arsénico y pueda entregarse a los habitantes. Además, permitirá suspender la extracción de agua en 160 pozos, lo que contribuirá a la recuperación del acuífero Principal-Región Lagunera y disminuir así su sobrexplotación.