an de saber ustedes que volveré a dar clases, tarea que inicié hace 40 años y, aunque gran parte del tiempo que fui profesor lo hice en derecho mercantil corporativo (que era la materia en que practicaba la abogacía), mis primeras clases fueron de Historia de las instituciones. El tema oficial de mi curso es Historia del Derecho Electoral, pero quiero imprimirle un sesgo: conversar sobre la historia de la democracia mexicana, inseparable de la historia del autoritarismo, dos caras de la misma moneda.

Me he preguntado por qué nuestro desarrollo democrático ha sido tan accidentado y tardío. Donde he encontrado una respuesta es en la historia colonial. Una vez consumada la Conquista, el autoritarismo se configuró en dos líneas: una interna, cuando se fincó la historia social en una forma de autoritarismo privado verdaderamente brutal. Los indígenas sobrevivientes de la Conquista fueron sometidos a un régimen de pretendida protección para explotarlos. La segunda línea fue el autoritarismo monárquico, es decir, el despotismo que duró 300 años. En el mismo año de la Conquista (1521), el rey Carlos V destruyó en una batalla la resistencia de los comuneros de Castilla. De entonces hasta la consumación de la Independencia, el pueblo estaba para callar y obedecer y no para opinar de los altos asuntos del gobierno.