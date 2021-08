Bien por la medida. Sin embargo, no se aborda de raíz el problema principal, que es el número, complejidad, costo y la excesiva tardanza de los trámites burocráticos para poder construir. Esto se agrava por la supuesta falta de personal, largos tiempos de respuesta respaldados en la Ley y la inexplicable lentitud de los jefes para firmar las autorizaciones.

Parabienes a aquellos que se atrevieron –incluyendo el actual gobierno– a difundir desde lo más recóndito, a vocear la gran verdad y perfilar nuestro destino desde nuestra alma sensible, guerrera, luminosa y mexicana de estas grandes verdades.

Poner luz a la interpretación de nuestro pasado, estoy segura, nos va a traer muchos parabienes. No sólo el acercamiento a más verdad acerca de lo ocurrido en 1521, sino a lo más importante: mirarnos diferente; no como un pueblo vencido, caído , sino altamente eficaz en la defensa de lo que le corresponde. Capaz de llegar hasta la muerte por defender su territorio, su patria y su acervo.

Por ello resulta emocionante el vuelco de 360° que, con ayuda nada más que del conocimiento científico de nuestra historia, se ha podido lograr, pues un puñado nunca nos conquistó y nuestra Gran Tenochtitlan nunca cayó , sino se disolvió ante tanta tragedia, dentro de la cual la tragedia armada fue una de las razones, pero no la única.

Mi madre sufrió un derrame cerebral en mayo de este año que la mantiene postrada y en estado inconsciente. Es incapaz de moverse, no puede ponerse de pie y requiere atención las 24 horas para sustentar su vida. Con todo, y pese a verla en ese estado, la gerente Alcíbar se plantó frente a los enfermeros que llevaban a mi madre amarrada en una silla (porque ella ni siquiera puede mantenerse erguida en una silla) y obstaculizó el paso al laboratorio de tomografía, con el argumento de que los pacientes deben ingresar por su propio pie. No hubo súplica que valiera, incluso, cuando le dijimos que la denunciaríamos por discriminación, asumió una actitud altanera y burlona. Personas con tan baja calidad moral no pueden estar a cargo de servicios tan esenciales como los de la salud.

Carlos Roberto Ramírez Fuentes

Reconoce trabajo editorial de La Jornada

Coincido con la maestra Georgette Caamaño en que La Jornada es un diario que alimenta el intelecto, que ayuda a tener una visión más clara, objetiva y optimista ante una sociedad tan cambiante y con graves retos. Bien por su actitud crítica y fresca que permite soñar con un mundo más justo y digno. En especial sus imperdibles editoriales, amén de su sección cultural que motiva e inspira para seguir escribiendo. Aprovecho para saludar a la maestra Georgette desde la heroica ciudad de Tacámbaro.

José Antonio Guillén V.

Acusa robo de dinero y pertenencias por personal del IMSS en hospital de Monterrey

El 27 de julio a las 22 horas, fui de urgencia internado en el Hospital General de Zona 2 de Monterrey, NL, por Covid. Allí ingresé en la sección de urgencias con un conato de infarto y ya contaminado de coronavirus. Todo fue tan sorpresivo. A ello se sumó mi ignorancia sobre protocolos del IMSS, lo que generó un coctel fatal. Alguien de Urgencias me quitó la ropa y me puso una bata verde. Luego hablaron con la persona que me había llevado, pero mi ropa desapareció y en el pantalón llevaba valores, tarjetas de débito de Citibanamex, mi credencial de elector, mis documentos estadunidenses (dos licencias de manejar, una de Kansas y otra de Florida), todas mis llaves (carro, casa), lentes, y todo desapareció incluyendo mi cartera con 2 mil 500 pesos. Cuando pregunté en diversos departamentos, nadie supo nada. Ahora tengo cero pesos en mi bolsillo. Sé que hay gente buena para enderezar este agravio contra mis derechos humanos.

Teléfono: 81 2583 5811

Adolfo Daniel Lozano S.