Si una parte de las demandas de las comunidades en conflicto son recogidas en el proceso constituyente, eso puede bajar la tensión, no totalmente, porque siempre habrá sectores que buscarán mayores niveles de reivindicación , añade.

Moreno dice que el Estado chileno sólo se concentró en la cesión de tierras a los mapuches, pero no avanzó en lo relativo al poder, la descentralización y la mayor autonomía, lo que está en disputa .

La instalación fue desordenada y el proceso en general será así, propio de una dinámica deliberativa que no es parte de la institucionalidad. Es la expresión de un país diverso y que cambia. Fue un acierto de la ciudadanía elegir la diversidad, pues representa al país que somos.

Pero advierte: es un riesgo experimentar con las expectativas de la gente, que espera que se avance de manera sustantiva en lo que quiere cambiar.

Dos lógicas están funcionando, dice el analista: una es una fuerza impugnadora que plantea que a Chile hay que hacerlo desde cero, cambiando reglas, procedimientos y modificando la regla de dos tercios para aprobar el nuevo articulado, en un discurso que desafía el orden establecido . En paralelo, hay otra fuerza que busca gestionar las expectativas para no arriesgar el proceso, advirtiendo que la gente tiene altas expectativas que los miembros de la Convención pueden defraudar si se percibe que se dedican a cosas para las cuales no fueron mandatados.

La Convención, proyecta, no se moverá en una lógica de izquierda versus derecha, sino que habrá mucha geometría variable, pequeñas alianzas para avanzar, una nueva cartografía política. Están obligados a entenderse, porque ningún grupo puede imponerle la agenda a otro .

La derecha arrinconada debe buscar utilidad tras perder posibilidades

No no veo al oficialismo por mucho tiempo más actuando como un bloque , dice Moreno, respecto del fenómeno que se vio en el mes transcurrido de la Convención, cuando se atrincheraron en posiciones conservadoras .