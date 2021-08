E

l tema del regreso a clases presenciales no es una cuestión de meras estadísticas, es, sobre todo, de credibilidad y liderazgo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Y en ese terreno la secretaría está en bancarrota. No se cumplió la promesa de que se echaría atrás toda la reforma de Peña Nieto, pues la modificación constitucional y leyes secundarias no devolvieron al magisterio su carácter pleno de trabajadores; excluyeron a la organización sindical de temas laborales y fortalecieron así la unilateralidad arbitraria (caso Michoacán).

Declarar el derecho a la educación superior, pero hacerlo depender de requisitos que se antojen, fue un engaño, al igual que una gratuidad y expansión de la ma-trícula que incluyen el dispositivo para que no se cumplan. Se demostró, una vez más, que desde el poder es posible hacer promesas, romperlas e imponer otra cosa, pero también que esa práctica tiene un costo en pérdida de credibilidad y confianza en el liderazgo. Y por eso, hoy la tarea de convencer de regresar a clases es endeble en sectores claves por el sustrato de desconfianza. Sobre todo cuando la terca pandemia ya nos recetó antier 26 mil contagios en un día.

La desconfianza, además, crece porque la decisión del retorno es unilateral, sólo se nos avisa o se cita a reunión para convencer, pero finalmente ya se decidió. Como si no existiera el otro que son los niños, padres y maestros apiñados durante largo tiempo en el transporte público y en el aula. Y tampoco las emociones y visiones de familias y colectividades que usualmente no siguen la lógica estadística y no pueden dejar de tomar en cuenta.