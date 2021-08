E

n Guerrero, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa es el refugio para los jóvenes de la zona marginada, una familia para los muchachos indígenas que dejan sus comunidades para continuar sus estudios, más cuando no tienen dinero para estudiar en las ciudades. Ahí aprenden a domar el miedo y a luchar por un sueño: el de ser maestros rurales.

Así como lo cantan los normalistas en el himno a Ayotzinapa: La esperanza de un hogar para la familia que no tiene forma de pagar los estudios de sus hijos en las universidades. Es la casa de los soñadores que deciden cambiar su realidad, como los profesores Othón Salazar y Lucio Cabañas.

Un día platiqué con José Luis García de la Cruz y me contó que de niño, en las conversaciones de los viejos, escuchaba la palabra Ayotzi . Sabía que ésta se referían a la tortuga, pero no le daba importancia, porque era parte de su vida en la comunidad.

Mi abuelo decía Ayotzi cuando veía las tortugas; no me causaba risa, porque ellas eran parte de mi infancia , recuerda. Hasta que fui por mi ficha de ingreso a la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, supe que no es sólo el río de tortugas, sino cuna de la conciencia social .

José Luis nació en la comunidad me’phaa Tierra Blanca, municipio de Acatepec, un pueblito de la Montaña Alta de Guerero donde cada tarde llevaba a pastar a las cabras; cuando podía, ayudaba a su padre en la siembra de maíz, frijol, calabaza, tomate y chile.

Regresó a Ayotzinapa el día del examen de ingreso, luego, la semana de prueba. Y ahí empezó a cristalizarse su sueño de ser profesor.

Es el lugar que siempre busqué para estudiar, porque en la ciudad no pude. Aquí tengo la seguridad de que voy a terminar mi carrera, porque no pude hacerlo en la universidad por falta de dinero y empleo, así que dejé la carrera de ingeniería y me vine aquí , comenta.

En Ayotzinapa José Luis encontró amigos con los que lo hermanaba la misma pobreza; con ellos se integró a las actividades agrícolas cuando eran pelones. Ahí le hablaron de normalismo rural y de la lucha de clases. Aquí uno sedesenvuelve como si estuviera en el pueblo; la relación con los compañeros es más amigable. Recuerdo cuando llegué a la normal, yo no podía hablar frente a más de cinco compañeros; me daba pavor cuando tenía que hacerlo, pero ahora lo hago sin tanto problema , dice.