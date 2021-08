Tras participar en la LIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) insistió en que es tiempo de abrir las escuelas y convocó al magisterio nacional a que nos presentemos a nuestros centros de trabajo, que demostremos a la sociedad, a la ciudadanía, que siempre hemos estado con la patria en los momentos dificiles que México ha vivido, y esta no va ser la excepción .

Luego de que el presidente López Obrador asegurara que los maestros deberán volver a los centros escolares a impartir clases porque es su materia de trabajo, Cepeda Salas insistió que se busca un retorno a las actividades presenciales con todas las precauciones, tratando de no exponer a las niñas, niños y adolescentes .